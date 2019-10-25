На матче женских команд с Ближнего Востока футболистки взяли в кольцо одну из соперниц. Чтобы она могла спокойно поправить хиджаб

Во время матча между женскими футбольными клубами с Ближнего Востока футболистка из Иордании случайно сбила рукой хиджаб с головы соперницы из Палестины. После этого иорданская команда, участницы которой играли с непокрытыми головами, плотным кольцом окружила женщину, чтобы дать ей возможность поправить хиджаб.

Первым видео этого инцидента еще 13 октября выложил в твиттер пользователь с ником Footynions. «Просто прекрасно. Противницы встали вокруг футболистки в хиджабе, чтобы другие не увидели ее волосы», — написал он. Его ролик набрал 2,7 миллиона просмотров и 24 тысячи лайков.

Многие восхитились поступком футболисток из Иордании. «Вот это уважение к чужим обычаям и убеждениям, даже если . Нам не хватает этого в современном мире», — прокомментировал видео ведущий подкаста «The Collision: Sports and Politics» Итан Томас.

Footynions не уточнил, на каком матче произошел инцидент. В СМИ сообщили, что матч прошел в рамках чемпионата Западной Азии между женскими футбольными командами; судя по расписанию игр, матч прошел 9 октября. Он закончился со счетом 10:1 в пользу иорданской команды, которая в итоге и стала победителем турнира.