24 сентября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch вышла новая часть футбольного симулятора FIFA 20. Журналисты отметили, что игра не слишком изменилась по сравнению с предыдущей, и пожаловались на огромное количество багов.

Пока же игрокам приходится наслаждаться сценами, достойными фильма «Убойный футбол». Ведь в FIFA 20 даже обычное попадание мяча может отправить спортсменов куда-то в космос.

Чемпионский кубок — лучшая награда для любого футболиста. Вот только в FIFA 20 трофей может исчезнуть, и тогда игроки будут в буквальном смысле зря сотрясать воздух. Чему вы радуетесь?!

Порой футболисты решают станцевать в самый решающий момент.

Встречаются и проблемы с вратарями. Одни играют слишком хорошо…

… а другие — слишком плохо.

Иногда FIFA 20 начинает откровенно издеваться над игроками. Посмотрите, к примеру, вот на эту сцену — настоящая временная петля!

По заверениям издателя, технические проблемы вскоре должны исправить. Когда именно, не уточняется. Но точно не в ближайшем обновлении.