FIFA 20 — это как фильм «Убойный футбол». Из-за технических проблем спортсмены улетают в космос и попадают во временные петли
24 сентября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch вышла новая часть футбольного симулятора FIFA 20. Журналисты отметили, что игра не слишком изменилась по сравнению с предыдущей, и пожаловались на огромное количество багов.
Пока же игрокам приходится наслаждаться сценами, достойными фильма «Убойный футбол». Ведь в FIFA 20 даже обычное попадание мяча может отправить спортсменов куда-то в космос.
Чемпионский кубок — лучшая награда для любого футболиста. Вот только в FIFA 20 трофей может исчезнуть, и тогда игроки будут в буквальном смысле зря сотрясать воздух. Чему вы радуетесь?!
Порой футболисты решают станцевать в самый решающий момент.
Встречаются и проблемы с вратарями. Одни играют слишком хорошо…
… а другие — слишком плохо.
Иногда FIFA 20 начинает откровенно издеваться над игроками. Посмотрите, к примеру, вот на эту сцену — настоящая временная петля!
По заверениям издателя, технические проблемы вскоре должны исправить. Когда именно, не уточняется. Но точно не в ближайшем обновлении.