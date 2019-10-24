Американский ютьюбер Майкл Ривз постоянно экспериментирует с техникой: то научит робот-пылесос ругаться и жаловаться на жизнь, то соберет микроволновку, которая работает от крика. В этот раз блогер решил с помощью бота в твиттере обустроить комнату, в которую недавно переехал.

Michael Reeves

Пользователи присылали боту ссылки на товары с Amazon. В течение одного дня бот раз в 15 минут отбирал посты с наибольшим количеством лайков и без ведома Ривза покупал то, что было указано в ссылке. В итоге ютьюберу пришло 95 посылок с неизвестным содержимым. Вот что там было:

три Библии;

нунчаки;

наволочка с лицом Николаса Кейджа;

мешок картошки;

подушка в форме хлебного батона;

трусы с леопардом;

фигурки участников корейской группы BTS (с ними вообще прислали кучу всего!).

После этого Ривз обратился за помощью к своей подруге Алекс. Она попыталась обустроить комнату, используя все, что заказали пользователи. Стоит отдать ей должное — Алекс действительно сумела вписать присланные предметы в интерьер комнаты. Получилось… м-м-м, приемлемо!

Комната Ривза теперь выглядит так

А главное, теперь у Ривза есть собственный алтарь с мерчендайзом BTS!

BTS. Вот они, слева направо…