Кажется, так выглядит идеальное резюме разработчика. Это небольшая игра, в которой нужно ездить на джипе, прыгать с трамплина и играть в боулинг

У разработчика Бруно Саймона очень необычное портфолио. Почему необычное? Да потому что его не нужно читать — в него нужно играть!

Саймон предлагает изучить свое резюме с помощью трехмерного джипа, которым можно управлять с клавиатуры. Кроме стрелочек, это еще клавиша Shift (ускорение), Пробел (торможение), M (выключить звук) и R (сбросить позицию автомобиля).

Вокруг — пустыня с площадками для развлечения: вот боулинг; вот каменные стены, которые так весело разрушать; а вот трамплин — можно ускориться и показать зрелищный трюк.

Есть даже миниатюрная Эйфелева башня с флагом Франции, которая сообщает, где живет Саймон. Еще в пустыне находятся монументы, рассказывающие о предыдущих проектах разработчика.

В интерактивном резюме указаны и социальные сети Саймона. Это специальные зоны, которые ведут в его твиттер, почту или аккаунт в Github. Чтобы перейти по ссылке, надо въехать в зону и нажать Enter.