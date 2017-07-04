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Меня зовут Кхан, я женат на Англии: британец заполнил резюме с помощью подсказок Google

Meduza
09:37, 4 июля 2017

Британец Аарон Гиллис решил обновить свое резюме. И использовал для его составления автоматические подсказки поисковика Google. Гиллис уверен, что после такого резюме у него будет «все и сразу». Даже несмотря на признание в том, что он «идентифицирует себя как волка» и «хорош ни в чем».

Резюме

Меня зовут Кхан

Я живу один

Мой телефон не включается

Моя почта рассылает спам моим контактам

Личные данные

Дата рождения: Я был рожден, чтобы любить тебя

Семейное положение: Я женат на Англии

Национальность: Моя родина — мир

Владение языками: Мой язык — мое пробуждение

Пол: Я идентифицирую себя как волка

Досье

Я хорош ни в чем, но я могу носить вас

Профессиональные качества

Я уверен, что дети — это наше будущее

Опыт работы

Однажды я видел слона, но я избранный

Профессиональные навыки

Я прошел подготовку по боям с гориллами и я могу математически доказать это

Наймите меня, пожалуйста. Мне нужны деньги, чтобы я мог купить приложения для моего айфона.

Спасибо вам за вашу службу.

Фото в анонсе: Glenn Carstens Peters / Unsplash

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Фото в анонсе: Glenn Carstens Peters / Unsplash