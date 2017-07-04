Меня зовут Кхан, я женат на Англии: британец заполнил резюме с помощью подсказок Google

Британец Аарон Гиллис решил обновить свое резюме. И использовал для его составления автоматические подсказки поисковика Google. Гиллис уверен, что после такого резюме у него будет «все и сразу». Даже несмотря на признание в том, что он «идентифицирует себя как волка» и «хорош ни в чем».

I needed to update my CV so I did it all through google autocomplete and soon I will have every job pic.twitter.com/pjCBtUhtmw — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) June 29, 2017

Резюме

Меня зовут Кхан

Я живу один

Мой телефон не включается

Моя почта рассылает спам моим контактам

Личные данные

Дата рождения: Я был рожден, чтобы любить тебя

Семейное положение: Я женат на Англии

Национальность: Моя родина — мир

Владение языками:

Пол: Я идентифицирую себя как волка

Досье

Я хорош ни в чем, но я могу носить вас

Профессиональные качества

Я уверен, что дети — это наше будущее

Опыт работы

Однажды я видел слона, но я избранный

Профессиональные навыки

Я прошел подготовку по боям с гориллами и я могу математически доказать это

Наймите меня, пожалуйста. Мне нужны деньги, чтобы я мог купить приложения для моего айфона.

Спасибо вам за вашу службу.