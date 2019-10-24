Американец надел на забег футболку с надписью «Иисус спасает». Надпись оказалась пророческой

25-летний американец по имени Тайлер Мун решил поучаствовать в своем первом забеге на 16 километров. На забег Мун надел футболку с надписью «Jesus Saves» («Иисус спасает»). Но примерно на тринадцатом километре у Муна, который никогда не жаловался на здоровье, внезапно случился сердечный приступ.

На выручку пришли другие участники забега, которые тут же принялись делать Муну массаж сердца и искусственное дыхание. Одним из спасителей Муна оказался ассистент анестезиолога по имени Хесус Буэно, чье имя на английском пишется как «Jesus».

Бегуну оказывали помощь вплоть до прибытия врачей, которые доставили Муна в больницу. Хесус Буэно позже связался с Муном через фейсбук, чтобы убедиться, что с тем все будет в порядке. Сам Мун теперь считает, что надпись на футболке оказалась пророческой.

Фото в анонсе: Tomasz Wozniak / Unsplash