Участники группы «Порнофильмы» — фронтмен Владимир Котляров и гитарист и директор Александр Русаков — стали гостями очередного выпуска шоу «вДудь».

В выпуске, который длится около 70 минут, Котляров рассказал о своем отношении к России, о том, откуда он берет идеи для своих текстов, а также о своей работе на заводе и о том, что такое настоящий панк-рок. С Русаковым Дудь обсудил проблемы, которые случаются у группы во время туров из-за политической направленности текстов.

Внимание! В видео присутствует нецензурная брань. Если для вас такое неприемлемо, послушайте странный гимн России в исполнении саудовского оркестра.

Группа «Порнофильмы» — песни о сегодняшней России / вДудь вДудь