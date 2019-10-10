Компания «Адрес фильм» опубликовала трейлер фильма Александра Лунгина «Большая поэзия».

Лента рассказывает о двух друзьях, которые работают инкассаторами, делают ставки на петушиных боях в общежитии гастарбайтеров и ходят в поэтический кружок при доме культуры. В какой-то момент они решают, что «единственным подлинно поэтическим действием в окружающем прозаическом мире» может стать ограбление банка.

В трейлере это происходит под строчки «Залетаю в магазин, выпускаю магазин, у меня на это есть тысяча причин» из песни «Салам» рэпера Фейса.

Картина получила две награды 30-го фестиваля «Кинотавр», прошедшего летом 2019 года в Сочи. Александр Лунгин был признан лучшим режиссером, а Александр Кузнецов был удостоен приза как лучший актер.

Фильм «Большая поэзия» выйдет в прокат 28 ноября.