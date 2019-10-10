Друзья-инкассаторы грабят банк под песню Фейса Вышел трейлер «Большой поэзии» — одного из победителей «Кинотавра»
Компания «Адрес фильм» опубликовала трейлер фильма Александра Лунгина «Большая поэзия».
Лента рассказывает о двух друзьях, которые работают инкассаторами, делают ставки на петушиных боях в общежитии гастарбайтеров и ходят в поэтический кружок при доме культуры. В какой-то момент они решают, что «единственным подлинно поэтическим действием в окружающем прозаическом мире» может стать ограбление банка.
В трейлере это происходит под строчки «Залетаю в магазин, выпускаю магазин, у меня на это есть тысяча причин» из песни «Салам» рэпера Фейса.
Картина получила две награды 30-го фестиваля «Кинотавр», прошедшего летом 2019 года в Сочи. Александр Лунгин был признан лучшим режиссером, а Александр Кузнецов был удостоен приза как лучший актер.
Фильм «Большая поэзия» выйдет в прокат 28 ноября.