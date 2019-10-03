Жители ЖК «Лимонарий» в Уфе, заселившиеся в недостроенный дом, написали письмо с жалобой папе римскому Франциску. Строительство дома должны были закончить еще в 2017 году, но по факту работы идут до сих пор. Наступили холода, а в «Лимонарии» нет отопления. В строительной компании СУ-10, по словам жильцов, к жалобам и просьбам подключить отопление отнеслись равнодушно: «Мы никого не боимся. Пишите кому угодно, хоть папе римскому». Жильцы решили так и поступить.

Обращение к Франциску разместили в сообществе жильцов в ВК. Письмо опубликовали на русском и английском языках. «В качестве последней меры, нашей последней надежды, мы призываем Ваше Святейшество отстоять наши законные права. Мы надеемся, что [владелец строительной компании СУ-10] Валерий Мансуров прислушается к Вашей мудрости и просвещенности. Пожалуйста, также помолитесь за его человечность и благоразумие», — говорится в обращении.

После того, как письмо папе римскому разошлось в соцсетях и СМИ, отопление в ЖК «Лимонарий» все-таки включили. Тут же появились материалы с заголовками вроде «В новостройке Уфы включили отопление после жалобы ее жителей папе римскому». Действительно включили — но всего лишь на один день.

В строительной компании это объяснили наличием долга перед МУП «Уфимские инженерные сети», обслуживающей ЖК. Когда СУ-10 погасит долг — и когда жителям наконец дадут отопление — неизвестно.

Фото в анонсе: Evandro Inetti / ZUMA Wire / Scanpix / LETA