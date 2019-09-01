Папа римский застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь в Ватикане

Традиционная воскресная проповедь на площади Святого Петра в Ватикане, которую проводит папа римский, 1 сентября началась с опозданием, из-за того что понтифик застрял в лифте. Об этом сообщает ANSA.

Об инциденте верующим рассказал сам Франсиск. Он начал проповедь с извинений и рассказал, что пожарные освободили его из застрявшего лифта через 25 минут. Причиной инцидента стало падение напряжения.

Традиционные воскресные проповеди папа римский читает из окна на последнем этаже Апостольского дворца. Для подъема туда понтифик использует специальный личный лифт.