В конце сентября издательство fanzon выпускает мрачный графический роман «Провиденс», написанный автором «Хранителей», «V — значит Вендетта» и «Лиги выдающихся джентльменов» Аланом Муром. Этот комикс — оммаж Говарду Лавкрафту, его мифологии и философии. Уже в названии зашита отсылка к Провиденсу, его родному городу. Действие происходит в 1919 году, главный герой романа — журналист Роберт Блэк — путешествует по Новой Англии и сталкивается с чудовищами из рассказов Лавкрафта. Вскоре Блэк понимает, что оказался невольным участником заговора, который ему только предстоит раскрыть. «Медуза» публикует фрагмент «Провиденса».











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