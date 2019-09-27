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The Beatles отпраздновали юбилей «Abbey Road» новым клипом — на одну из лучших песен Джорджа Харрисона
Источник: Meduza
26 сентября 1969 года вышел альбом «Abbey Road» — последняя официальная студийная запись группы The Beatles («Let It Be», вышедший год спустя, на самом деле записан раньше).
Эта пластинка с одной из самых известных обложек — на ней битлы переходят дорогу к студии звукозаписи Эбби Роуд в Лондоне. «Abbey Road» регулярно попадает в рейтинги лучших музыкальных записей ХХ века.
К 50-летию «Abbey Road» вышло юбилейное переиздание c обновленными миксами и редкими версиями песен той поры.
Кроме того, вышел официальный клип на песню Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun» — один из главных хитов «Abbey Road».
Ранее у The Beatles выходили переиздания «Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band» и «Белого альбома» в честь 50-летия этих пластинок.