26 сентября 1969 года вышел альбом «Abbey Road» — последняя официальная студийная запись группы The Beatles («Let It Be», вышедший год спустя, на самом деле записан раньше).

Эта пластинка с одной из самых известных обложек — на ней битлы переходят дорогу к студии звукозаписи Эбби Роуд в Лондоне. «Abbey Road» регулярно попадает в рейтинги лучших музыкальных записей ХХ века.

К 50-летию «Abbey Road» вышло юбилейное переиздание c обновленными миксами и редкими версиями песен той поры.

Кроме того, вышел официальный клип на песню Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun» — один из главных хитов «Abbey Road».

The Beatles — Here Comes The Sun (Official Video — 2019 Mix) TheBeatlesVEVO

Ранее у The Beatles выходили переиздания «Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band» и «Белого альбома» в честь 50-летия этих пластинок.