Джейсону Бейтману даже не нужно ничего говорить, чтобы быть смешным. Вот как он отреагировал на свою победу на «Эмми»

На 71-й церемонии вручения премии «Эмми» актер, продюсер и режиссер Джейсон Бейтман получил приз за лучшую режиссуру в драматических сериалах. Бейтман не только сыграл главного героя криминальной драмы «Озарк», но и снял один из ее эпизодов, за который его и наградили «Эмми».

Судя по всему, сам Бейтман на успех особо не рассчитывал — многие были уверены, что статуэтка достанется создателям «Игры престолов» (они и так в итоге забрали 12 наград). Поэтому когда ведущие назвали имя Бейтмана, тот просто приподнял брови, огляделся по сторонам и выдал очень сдержанное «Вау». А вот его коллеги по сериалу эмоций не скрывали: смеялись, вскакивали с мест, аплодировали и хлопали друг друга по плечам.

Реакция Бейтмана мгновенно превратилась в мем.

Разумеется, в соцсетях уже появилась замедленная версия ролика, которая выглядит еще комичнее.