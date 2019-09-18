Замок из «Аббатства Даунтон» теперь можно снять на Airbnb. Никакого Wi-Fi, зато есть дворецкий

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Замок Хайклер из сериала «Аббатство Даунтон» впервые можно будет арендовать на сервисе A‌i‌r‌b‌n‌b‌. Никакого Wi-Fi, телевизора и кондиционера. Курить в помещении не позволят, с домашними животными тоже не пустят. А вот хорошие манеры обязательны.

Программа приема рассчитана на двух человек. В нее входят общение с владельцами замка лордом и леди Карнарвон (можно выпить пару коктейлей в их компании) и ужин, на котором гостей будет обслуживать дворецкий замка. Кроме того, на следующий день для постояльцев проведут экскурсию по Хайклеру и его окрестностям. Остановиться можно только на одну ночь. В объявлении на A‌i‌r‌b‌n‌b обещают подарок от владельцев замка, но подробностей не раскрывают.

Стоимость пребывания в Хайклере — £150 (примерно 12 тысяч рублей). Замок можно будет забронировать только на 26 ноября. Прием заявок откроется 1 октября, аккаунты гостей обязательно будут проверять. Чтобы попасть в Хайклер, понадобятся позитивные отзывы на A‌i‌r‌b‌n‌b. Предпочтение отдадут фанатам «Аббатства Даунтон».