В аббатство Даунтон едет королевская семья, Карсон возвращается. Трейлер полнометражного фильма

Опубликован первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» — продолжения знаменитого сериала.

Focus Features

Действие фильма разворачивается в 1927 году, спустя несколько лет после финала сериала.

В аббатство Даунтон едут король Георг V и королева Мэри. Чтобы достойно принять монархов, обитатели аббатства зовут на помощь бывшего дворецкого Чарли Карсона (Джим Картер), который в конце сериала решил уйти на покой.

В трейлере также появляются и другие герои сериала: граф Грэнтэм (Хью Бонневилль), его жена Кора (Элизабет Макговерн), их дочери Мэри и Эдит (Мишель Докери и Лора Кармайкл), новый дворецкий Томас Барроу (Роб Джеймс-Колльер), вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит), Изабель Кроули (Пенелопа Уилтон) и другие обитатели аббатства Даунтон.

В Великобритании премьера фильма намечена на 13 сентября, в США — на 20 сентября. В России, по данным «Кинопоиска», «Аббатство Даунтон» выпустят в прокат 31 октября.