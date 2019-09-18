Оператор Wi-Fi в транспорте Москвы разослал уведомление «Йоу. Гай-гуй спасай Россию». А потом извинился мемом из «Южного Парка»

Пользователи мобильного приложения MT_FREE, которое используют для подключения к бесплатному Wi-Fi в транспорте Москвы, днем 18 сентября получили push-уведомления с призывом «спасать Россию». Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Представители компании «Максима Телеком», предоставляющей доступ к интернету в московском транспорте, сообщили в твиттере, что приложение MT_FREE не было взломано. После того, как пользователи получили «бессмысленное текстовое сообщение», сервис рассылки отключили, рассказали в компании. «Максима Телеком» сопроводила сообщение фрагментом из «Южного Парка».

По данным из открытых источников, выражение «гай-гуй» распространено на юге России, Кавказе и Украине. Слово имеет несколько значений: «шум, скандал, беспорядок» и «веселье, праздник, вечеринка».

«Медуза» ранее сообщала, что компания «Максима Телеком» собирает данные о жителях Москвы. Большую часть полученной информации используют, чтобы предлагать пользователям подходящую рекламу.