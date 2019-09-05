Американец спрятал машину от урагана «Дориан» на собственной кухне. Вот такая кухня (и такая машина!)

Патрик Элдридж из американского города Джэксонвилл, штат Флорида, испугался, что направляющийся туда ураган «Дориан» сметет его автомобиль Smart. Гараж уже был занят машиной его жены Джессики. Разгребать беспорядок, чтобы освободить место под свой автомобиль, ему не хотелось. Тогда Элдридж поспорил с супругой на то, что ему удастся припарковать Smart прямо на кухне их дома.

Несмотря на скептицизм жены, Элдриджу все же удалось въехать на кухню через широкую входную дверь.

По словам Джессики Элдридж, машина заняла не так много места: «Надеюсь, [Патрик] скоро уберет оттуда автомобиль — сразу как стихнет ветер. [На кухне] есть место, машина не мешает передвижению, но мои собаки в недоумении».