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Как выглядят Багамы с высоты птичьего полета после урагана «Дориан»
1 минута
10:47, 5 сентября 2019
По Багамам прошел разрушительный ураган «Дориан». Вот так выглядит с высоты птичьего полета город Марш-Харбор на островах Абако, расположенных на севере архипелага. Официально власти Багамских островов подтверждают гибель 20 человек, но не исключают, что число погибших может возрасти по мере разбора завалов. «Дориан» движется к северо-востоку США, но он уже ослабел с пятой до второй категории.
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