Посмотрите, как двое мужчин бросают все и спасают сидящего на дороге котенка ❤️🐈

У этого видео нет особой предыстории — просто двое мужчин заметили котенка, сидящего посреди дороги, и, не сговариваясь, побежали его спасать. Непонятно, где именно все это произошло, но герои ролика говорят по-французски. В видео присутствуют два — ладно, три! — участника: мотоциклист, автомобилист и сам котенок.

«Нет! Котенок на дороге! Это шутка какая-то!» — кричал мотоциклист, подбегая к котенку. Малыша подхватили на руки, после чего мотоциклист и автомобилист обсудили, что с ним делать дальше. Они предположили, что котенка бросили — или он потерялся.

Из разговора выяснилось, что у мотоциклиста аллергия на кошек, поэтому автомобилист согласился взять животное с собой. После этого герои видео попрощались и разъехались по своим делам.