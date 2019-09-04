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Иванка Трамп пришла на встречу в необычном платье. Подул ветер — и превратил ее то ли в кувшинку, то ли в динозавра
Источник: HuffPost
Советник президента США Иванка Трамп прибыла в столицу Колумбии Боготу с официальным визитом. На встречу с вице-президентом страны Мартой Люсией Рамирес и министром обороны Гильермо Ботеро дочь Дональда Трампа надела зеленое платье колумбийского дизайнера Ойханны Ортиз — с рукавами-воланами и приталенным верхом.
И все было хорошо. Пока не подул ветер…
Фотография Иванки Трамп с поднявшимися рукавами мигом превратилась в мем.
В соцсетях принялись шутить о садоводстве и защитных воротниках для животных.
Кто-то даже разглядел в платье Иванки Трамп лягушонка Кермита!
Мему ниже явно нужно пояснение. Это кадр передачи «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом». Но вместо привычных папоротников — Иванка Трамп.