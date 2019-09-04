Советник президента США Иванка Трамп прибыла в столицу Колумбии Боготу с официальным визитом. На встречу с вице-президентом страны Мартой Люсией Рамирес и министром обороны Гильермо Ботеро дочь Дональда Трампа надела зеленое платье колумбийского дизайнера Ойханны Ортиз — с рукавами-воланами и приталенным верхом.

И все было хорошо. Пока не подул ветер…

Guillermo Legaria Schweizer / Getty Images

Фотография Иванки Трамп с поднявшимися рукавами мигом превратилась в мем.

В соцсетях принялись шутить о садоводстве и защитных воротниках для животных.

Кто-то даже разглядел в платье Иванки Трамп лягушонка Кермита!

Мему ниже явно нужно пояснение. Это кадр передачи «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом». Но вместо привычных папоротников — Иванка Трамп.

Бонус!