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В Неваде прошел фестиваль Burning Man. Там можно было увидеть горящего робота-Пегаса и машину с ногами как у краба
Источник: Meduza
С 25 августа по 2 сентября в штате Невада проходил ежегодный фестиваль Burning Man. Его посетители с 1986 года занимаются радикальным самовыражением — то есть никого не щадя отрываются в пустыне Блэк-Рок. Для многих это параллельная реальность, в которой участники фестиваля выстраивают свои безумные инсталляции, чинно выпивают, слушают музыку, танцуют и просто наслаждаются природой. Мы отобрали самые яркие фотографии арт-объектов и самих посетителей Burning Man.