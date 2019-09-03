В Неваде прошел фестиваль Burning Man. Там можно было увидеть горящего робота-Пегаса и машину с ногами как у краба

С 25 августа по 2 сентября в штате Невада проходил ежегодный фестиваль Burning Man. Его посетители с 1986 года занимаются радикальным самовыражением — то есть никого не щадя отрываются в пустыне Блэк-Рок. Для многих это параллельная реальность, в которой участники фестиваля выстраивают свои безумные инсталляции, чинно выпивают, слушают музыку, танцуют и просто наслаждаются природой. Мы отобрали самые яркие фотографии арт-объектов и самих посетителей Burning Man.

Инсталляции

Посетители

А вот как это было два года назад🔥 Зеленые человечки, пустыня и машины-мутанты Фестиваль Burning Man в Неваде. Фотографии