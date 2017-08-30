истории

Зеленые человечки, пустыня и машины-мутанты Фестиваль Burning Man в Неваде. Фотографии

Meduza
14:10, 30 августа 2017

27 августа в Неваде начался 32-й фестиваль Burning Man, один из главных принципов которого — радикальное самовыражение. Его участники — в последние годы их около 70 тысяч — на восемь дней собираются в пустыне Блэк-Рок, где для них выстраивается временный городок с тематическими лагерями. Они участвуют в различных перформансах, ездят на машинах-мутантах, а в последнюю ночь сжигают деревянную статую человека. «Медуза» собрала фотографии с первых дней Burning Man.

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