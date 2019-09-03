Кинокомпания Fox Searchlight опубликовала новый трейлер фильма Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Действие картины разворачивается в нацистской Германии.

Главный герой — одинокий 10-летний мальчик по имени Джоджо. У него не все получается в гитлерюгенде. Чтобы справиться с проблемами, он заводит воображаемого друга — Адольфа Гитлера, которого сыграл режиссер фильма.

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В «Кролике Джоджо» снялись Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Ребел Уилсон («Идеальный голос»), Алфи Аллен («Игра престолов»).

Мировая премьера состоится 18 октября. В сентябре закрытый спецпоказ проведут на Международном кинофестивале в Торонто.