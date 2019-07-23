Режиссер Тайка Вайтити опубликовал трейлер нового фильма — «Кролик Джоджо». Это история про 10-летнего немецкого мальчика Джоджо, потерявшего отца. Над ним смеются сверстники и называют его трусливым кроликом. Чтобы справиться с проблемами, мальчик выдумывает воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на настоящего фюрера. Позже Джоджо узнает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Роль Гитлера сыграл сам режиссер. Кроме него в фильме снялись Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Ребел Уилсон («Идеальный голос»), Алфи Аллен («Игра престолов»).

Также Вайтити опубликовал первый постер картины, на котором сказано, что это «анти-ненавистническая сатира». Мировая премьера запланирована на 18 октября.