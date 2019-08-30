У HBO есть сериал «Новый папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем — о понтификах и интригах в Ватикане. Чем ответит Netflix? Фильмом «Два папы» — с участием Энтони Хопкинса и Джонатана Прайса (Его Воробейшество из «Игры престолов»). Хопкинс сыграл отрекшегося от престола папу Бенедикта XVI, а Прайс — его преемника папу Франциска.

Netflix Asia

По сюжету папы вместе пытаются укрепить позиции католической церкви, несмотря на разницу в мировоззрении. Бенедикт считается более консервативным понтификом, а Франциск — наоборот, более прогрессивным.

Режиссером фильма стал Фернанду Мейреллиш, известный по драме «Город Бога».

Премьера «Двух пап» состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Фильм выйдет на Netflix 20 декабря.