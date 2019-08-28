Компания Warner Bros. опубликовала второй трейлер драмы Тодда Филлипса «Джокер». Картина рассказывает предысторию врага Бэтмена. Главный герой Артур Флек приезжает в Готэм, чтобы позаботиться о матери и стать популярным комиком в телешоу. Однако в итоге он выбирает образ пугающего клоуна, становится преступником и просит называть его Джокером.

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

Джокера играет Хоакин Феникс, ведущего телешоу — Роберт де Ниро. Также в фильме снялись Зази Битц («Дэдпул 2») и Фрэнсис Конрой («Клиент всегда мертв»).

Мировая премьера «Джокера» состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет 3 октября.