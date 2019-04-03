Компания Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Джокер». Картина расскажет предысторию злейшего врага Бэтмена. Роль главного героя исполнил Хоакин Феникс. Режиссер и сценарист ленты — Тодд Филлипс, снявший «Впритык» и трилогию «Мальчишник».

Трейлер на русском

Джокер — первый ролик WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

Действие фильма происходит в 1980 годах. Клоун Артур Флек (Феникс) после долгого отсутствия приезжает в Готэм, чтобы позаботиться о матери и попытаться построить карьеру комедианта.

Флек каким-то образом связан с влиятельной семьей Уэйнов, один из членов которой позже станет супергероем Бэтменом.

Постепенно Флек создает себе образ мрачного клоуна и становится преступником по прозвищу Джокер.

Помимо Хоакина Феникса в «Джокере» появятся Роберт Де Ниро, Зази Битц («Дэдпул 2») и Фрэнсис Конрой («Клиент всегда мертв»).

Тодд Филлипс называет свой фильм «трагедией».

Российская премьера фильма состоится 3 октября 2019 года.