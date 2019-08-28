Житель Техаса Тай Паловски давно страдал от жары в съемной квартире. Недавно он получил диплом инженера — и сразу же придумал, как устранить проблему своими руками. Тем более, что добиться помощи от хозяина квартиры так и не удалось. Весь процесс создания охлаждающего устройства он записал на видео. На историю обратило внимание издание Mashable.

Ty Palowski

Сначала Паловски хотел использовать воду из туалетного бачка, но выяснилось, что «поплавковый клапан в бачке был слишком мерзким, а отверстия — слишком маленькими» — к ним нельзя было подключиться. Тогда инженер подсоединил свое охлаждающее устройство к трубе, по которой вода подается в бачок.

Устройство Паловски состоит из следующих компонентов:

Эластичные трубы, по которым течет вода Радиатор Два вентилятора Контроллер Arduino и 8-канальный модуль реле 5V для контроллера Arduino Коробка от кроссовок, куда помещается вся конструкция Изолента (разумеется, синяя)

Пара строчек кода — и все работает! А при смыве воды в туалете в устройство поступает более холодная вода.

Несмотря на успех, Паловски не рекомендует следовать его примеру: «Я хочу сказать: не пробуйте повторять это дома. Просто потому что есть шанс затопить всю квартиру или дом. И электропитание располагается рядом с водой. В общем, посмотрите видео в образовательных целях — и не делайте ничего руками ».