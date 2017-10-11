Изобретатель собрал бутылкомет из газовой горелки

Автор ютьюб-канала NightHawkInLight по имени Бен собрал устройство для стрельбы пластиковыми бутылками. Оно состоит из газовой горелки и нескольких трубок, присоединенных к деревянному каркасу.

Вот как выглядит процесс стрельбы из бутылкомета Бена:

NightHawkInLight снял видео, в котором подробно рассказал о процессе создания бутылкомета. Для создания примитивной версии устройства оказалось достаточно подключить горелку с автоподжигом к куску трубы со стесанными боками. Бутылка надевается на такую трубу, после чего пользователь выпускает немного газа и поджигает его.

После этого Бен подключил к горелке длинный кусок прозрачного шланга, чтобы был виден путь горящего газа к бутылке. Изобретатель утверждает, что конструкция безопасна: пластиковая бутылка достаточно прочна, чтобы ее не разорвало горящим газом. При этом Бен рекомендует надевать защиту на глаза и уши (при «выстреле» слышен очень громкий хлопок).

Внимание: газовая горелка (и бутылкомет) — не игрушки, будьте с ними крайне осторожны.