Британские видеоблогеры с канала The Slow Mo Guys ставят эксперименты и записывают их на видео — разумеется, в слоу-мо. В этот раз они прикрепили к лопастям вентилятора четыре пучка специальной ваты. В ролике ведущие поджигают каждый из пучков, после чего включают вентилятор. Получается красивый, но обжигающий салют из сотен маленьких искр.

Внимание! Во время съемок никто не пострадал. Тем не менее это чрезвычайно опасный эксперимент и повторять за блогерами не стоит ни при каких обстоятельствах. А вот посмотреть — можно.

Эксперимент снят с нескольких ракурсов. Заодно можно посмотреть, как это выглядело для самого вентилятора.

The Slow Mo Guys