Скрипачку Линдси Стирлинг перенесли в виртуальную реальность. И она дала там концерт! 🎼

Американская скрипачка Линдси Стирлинг 26 августа устроила на своем ютьюб-канале VR-концерт совместно со стартапом . Сама артистка во время выступления находилась в студии, а ее движения и звуки скрипки передавались в виртуальную реальность. В ходе концерта скрипачка исполняла композиции со своего нового альбома и общалась со зрителями.

Lindsey Stirling Virtual Concert Lindsey Stirling

Во время шоу к трансляции могли присоединиться владельцы шлемов виртуальной реальности HTC Vive и Oculus Rift, установившие VR-приложение Wave. На записи зрители выглядят как светлячки с никами.