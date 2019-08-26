Внимание! Сейчас будет отвратительный рецепт. Если для вас это неприемлемо, прочитайте про нормальное блюдо, например, про окрошку или сливовый пирог.

Итак, британский кулинарный сайт Twisted предлагает приготовить у себя дома пиццадилью — нечто среднее между пиццей и . Рецепт записан на видео. Сначала все идет хорошо — повар будто бы готовит обычную сытную закуску, но в итоге получается настоящий калорийный монстр:

Twisted сообщает, что приготовление блюда занимает 45 минут. Вот его точный рецепт (если вы вдруг рискнете это повторить):

Вам понадобится:

6 куриных грудок

Для соуса барбекю к грудкам:

паприка — 0,5 столовых ложки

молотый тмин — 1 чайная ложка

приправа чили — 1 чайная ложка

чесночный порошок — 1 чайная ложка

горчичный порошок — 0,5 чайной ложки

коричневый сахар —1 столовая ложка

соль — 0,5 чайной ложки

перец — 0,5 чайной ложки

масло — 2 столовые ложки

Для фарша:

12 полосок жареного хрустящего бекона

одна красная луковица

нарезанный зеленый лук — по вкусу

тертый сыр чеддер — 0,5 стакана

тертая моцарелла — 0,5 стакана

соус барбекю — 0,75 стакана

Для соуса «Ранч» к пиццадилье:

cметана — 1,5 стакана

майонез — четверть стакана

нарезанный зеленый лук — 1 столовая ложка

свежая петрушка — 1 столовая ложка

свежий укроп — 1 столовая ложка

лимонный сок — 2 чайные ложки

луковый порошок — 0,5 чайной ложки

чесночный порошок — 0,5 чайной ложки

соль и перец по вкусу

И еще:

2 большие лепешки

6 взбитых яиц

2 стакана муки

3 стакана панировочных сухарей

масло для жарки

0,5 стакана томатного соуса для пиццы

пепперони

моцарелла

Что же со всем этим делать? Вот подробная инструкция:

1. Смешайте ингредиенты для соуса барбекю. Смажьте им заготовленные куриные грудки и выложите их на противень. Поставьте в духовку на 20-30 минут, пока грудка не пропечется.

2. Разделите готовое мясо на мелкие кусочки, положите его в миску.

3. Добавьте туда еще соуса барбекю, жареный бекон, красный лук, сыры — и хорошо перемешайте.

4. Возьмите разъемную форму для запекания, положите на дно лепешку-тортилью, сверху выложите микс курицы, бекона, лука и сыров. Накройте сверху второй лепешкой. Положите сверху пергамент и прижмите чем-нибудь тяжелым. Оставьте на час в холодильнике.

5. Пока будущая пиццадилья остывает, сделайте соус «Ранч»: смешайте все ингредиенты для него в миске и тоже поставьте в холодильник.

6. Когда пиццадилья охладится, достаньте ее из холодильника и разрежьте на шесть частей.

7. Обваляйте каждый кусок в муке, затем в яйцах и панировочных сухарях.

8. Затем переходите ко фритюру — опускайте обваленные куски пиццадильи в нагретое до 170 градусов масло. Жарьте их, пока не образуется золотистая корочка.

9. Выложите обжаренные во фритюре треугольные кусочки обратно на тарелку. Сверху намажьте томатную пасту для пиццы, посыпьте сыром и выложите кружочки салями.

10. Поставьте пиццадилью в духовку на 5 минут, чтобы сыр сверху расплавился.

11. Подавайте к столу вместе с соусом «Ранч» — в него можно макать готовые кусочки.

И что об этом думают в соцсетях?

В твиттере не поверили, что можно приготовить пиццадилью всего за 45 минут. Также пользователи решили, что этот рецепт может кого-нибудь убить:

25 августа редактор кулинарного отдела журнала People Шей Спенс решил повторить этот рецепт пиццадильи у себя на кухне. Получилось так себе. Блюдо обошлось ему в 80 долларов, а его приготовление заняло шесть часов. Спенс отметил, что в рецепте, судя по всему, указаны неверные пропорции специй к соусу барбекю — после их нанесения его курица не выглядела так, как в рецепте. Тортилья получилась меньше формы. Начинки оказалось так много, что она едва в нее влезла.

Через шесть часов после начала приготовления пиццадилья выглядела вот так:

Однако Спенс не смог проглотить даже маленький кусочек готового блюда:

«Я ожидал, что мне понравится. Но смесь сладкого соуса для барбекю, соуса для пиццы и сметаны с укропом — это действительно одна из самых мерзких вещей, которые я когда-либо ел», — заключил он.