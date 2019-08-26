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шапито

Пиццадилья — это чудовищное блюдо из всего подряд. Журналист попытался его приготовить, но в итоге породил монстра

Источник: Meduza
Внимание! Сейчас будет отвратительный рецепт. Если для вас это неприемлемо, прочитайте про нормальное блюдо, например, про окрошку или сливовый пирог.

Итак, британский кулинарный сайт Twisted предлагает приготовить у себя дома пиццадилью — нечто среднее между пиццей и кесадильей. Рецепт записан на видео. Сначала все идет хорошо — повар будто бы готовит обычную сытную закуску, но в итоге получается настоящий калорийный монстр:

Twisted сообщает, что приготовление блюда занимает 45 минут. Вот его точный рецепт (если вы вдруг рискнете это повторить):

Вам понадобится:

  • 6 куриных грудок

Для соуса барбекю к грудкам:

  • паприка — 0,5 столовых ложки
  • молотый тмин — 1 чайная ложка
  • приправа чили — 1 чайная ложка
  • чесночный порошок — 1 чайная ложка
  • горчичный порошок — 0,5 чайной ложки
  • коричневый сахар —1 столовая ложка
  • соль — 0,5 чайной ложки
  • перец — 0,5 чайной ложки
  • масло — 2 столовые ложки

Для фарша:

  • 12 полосок жареного хрустящего бекона
  • одна красная луковица
  • нарезанный зеленый лук — по вкусу
  • тертый сыр чеддер — 0,5 стакана
  • тертая моцарелла — 0,5 стакана
  • соус барбекю — 0,75 стакана

Для соуса «Ранч» к пиццадилье:

  • cметана — 1,5 стакана
  • майонез — четверть стакана
  • нарезанный зеленый лук — 1 столовая ложка
  • свежая петрушка — 1 столовая ложка
  • свежий укроп — 1 столовая ложка
  • лимонный сок — 2 чайные ложки
  • луковый порошок — 0,5 чайной ложки
  • чесночный порошок — 0,5 чайной ложки
  • соль и перец по вкусу

И еще:

  • 2 большие лепешки
  • 6 взбитых яиц
  • 2 стакана муки
  • 3 стакана панировочных сухарей
  • масло для жарки
  • 0,5 стакана томатного соуса для пиццы
  • пепперони
  • моцарелла

Что же со всем этим делать? Вот подробная инструкция:

1. Смешайте ингредиенты для соуса барбекю. Смажьте им заготовленные куриные грудки и выложите их на противень. Поставьте в духовку на 20-30 минут, пока грудка не пропечется.

2. Разделите готовое мясо на мелкие кусочки, положите его в миску.

3. Добавьте туда еще соуса барбекю, жареный бекон, красный лук, сыры — и хорошо перемешайте.

4. Возьмите разъемную форму для запекания, положите на дно лепешку-тортилью, сверху выложите микс курицы, бекона, лука и сыров. Накройте сверху второй лепешкой. Положите сверху пергамент и прижмите чем-нибудь тяжелым. Оставьте на час в холодильнике.

5. Пока будущая пиццадилья остывает, сделайте соус «Ранч»: смешайте все ингредиенты для него в миске и тоже поставьте в холодильник.

6. Когда пиццадилья охладится, достаньте ее из холодильника и разрежьте на шесть частей.

7. Обваляйте каждый кусок в муке, затем в яйцах и панировочных сухарях.

8. Затем переходите ко фритюру — опускайте обваленные куски пиццадильи в нагретое до 170 градусов масло. Жарьте их, пока не образуется золотистая корочка.

9. Выложите обжаренные во фритюре треугольные кусочки обратно на тарелку. Сверху намажьте томатную пасту для пиццы, посыпьте сыром и выложите кружочки салями.

10. Поставьте пиццадилью в духовку на 5 минут, чтобы сыр сверху расплавился.

11. Подавайте к столу вместе с соусом «Ранч» — в него можно макать готовые кусочки.

И что об этом думают в соцсетях?

В твиттере не поверили, что можно приготовить пиццадилью всего за 45 минут. Также пользователи решили, что этот рецепт может кого-нибудь убить:

25 августа редактор кулинарного отдела журнала People Шей Спенс решил повторить этот рецепт пиццадильи у себя на кухне. Получилось так себе. Блюдо обошлось ему в 80 долларов, а его приготовление заняло шесть часов. Спенс отметил, что в рецепте, судя по всему, указаны неверные пропорции специй к соусу барбекю — после их нанесения его курица не выглядела так, как в рецепте. Тортилья получилась меньше формы. Начинки оказалось так много, что она едва в нее влезла.

Через шесть часов после начала приготовления пиццадилья выглядела вот так:

Однако Спенс не смог проглотить даже маленький кусочек готового блюда:

«Я ожидал, что мне понравится. Но смесь сладкого соуса для барбекю, соуса для пиццы и сметаны с укропом — это действительно одна из самых мерзких вещей, которые я когда-либо ел», — заключил он.

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