Пиццадилья — это чудовищное блюдо из всего подряд. Журналист попытался его приготовить, но в итоге породил монстра
Внимание! Сейчас будет отвратительный рецепт. Если для вас это неприемлемо, прочитайте про нормальное блюдо, например, про окрошку или сливовый пирог.
Итак, британский кулинарный сайт Twisted предлагает приготовить у себя дома пиццадилью — нечто среднее между пиццей и кесадильей. Рецепт записан на видео. Сначала все идет хорошо — повар будто бы готовит обычную сытную закуску, но в итоге получается настоящий калорийный монстр:
Twisted сообщает, что приготовление блюда занимает 45 минут. Вот его точный рецепт (если вы вдруг рискнете это повторить):
Вам понадобится:
- 6 куриных грудок
Для соуса барбекю к грудкам:
- паприка — 0,5 столовых ложки
- молотый тмин — 1 чайная ложка
- приправа чили — 1 чайная ложка
- чесночный порошок — 1 чайная ложка
- горчичный порошок — 0,5 чайной ложки
- коричневый сахар —1 столовая ложка
- соль — 0,5 чайной ложки
- перец — 0,5 чайной ложки
- масло — 2 столовые ложки
Для фарша:
- 12 полосок жареного хрустящего бекона
- одна красная луковица
- нарезанный зеленый лук — по вкусу
- тертый сыр чеддер — 0,5 стакана
- тертая моцарелла — 0,5 стакана
- соус барбекю — 0,75 стакана
Для соуса «Ранч» к пиццадилье:
- cметана — 1,5 стакана
- майонез — четверть стакана
- нарезанный зеленый лук — 1 столовая ложка
- свежая петрушка — 1 столовая ложка
- свежий укроп — 1 столовая ложка
- лимонный сок — 2 чайные ложки
- луковый порошок — 0,5 чайной ложки
- чесночный порошок — 0,5 чайной ложки
- соль и перец по вкусу
И еще:
- 2 большие лепешки
- 6 взбитых яиц
- 2 стакана муки
- 3 стакана панировочных сухарей
- масло для жарки
- 0,5 стакана томатного соуса для пиццы
- пепперони
- моцарелла
Что же со всем этим делать? Вот подробная инструкция:
1. Смешайте ингредиенты для соуса барбекю. Смажьте им заготовленные куриные грудки и выложите их на противень. Поставьте в духовку на 20-30 минут, пока грудка не пропечется.
2. Разделите готовое мясо на мелкие кусочки, положите его в миску.
3. Добавьте туда еще соуса барбекю, жареный бекон, красный лук, сыры — и хорошо перемешайте.
4. Возьмите разъемную форму для запекания, положите на дно лепешку-тортилью, сверху выложите микс курицы, бекона, лука и сыров. Накройте сверху второй лепешкой. Положите сверху пергамент и прижмите чем-нибудь тяжелым. Оставьте на час в холодильнике.
5. Пока будущая пиццадилья остывает, сделайте соус «Ранч»: смешайте все ингредиенты для него в миске и тоже поставьте в холодильник.
6. Когда пиццадилья охладится, достаньте ее из холодильника и разрежьте на шесть частей.
7. Обваляйте каждый кусок в муке, затем в яйцах и панировочных сухарях.
8. Затем переходите ко фритюру — опускайте обваленные куски пиццадильи в нагретое до 170 градусов масло. Жарьте их, пока не образуется золотистая корочка.
9. Выложите обжаренные во фритюре треугольные кусочки обратно на тарелку. Сверху намажьте томатную пасту для пиццы, посыпьте сыром и выложите кружочки салями.
10. Поставьте пиццадилью в духовку на 5 минут, чтобы сыр сверху расплавился.
11. Подавайте к столу вместе с соусом «Ранч» — в него можно макать готовые кусочки.
И что об этом думают в соцсетях?
В твиттере не поверили, что можно приготовить пиццадилью всего за 45 минут. Также пользователи решили, что этот рецепт может кого-нибудь убить:
25 августа редактор кулинарного отдела журнала People Шей Спенс решил повторить этот рецепт пиццадильи у себя на кухне. Получилось так себе. Блюдо обошлось ему в 80 долларов, а его приготовление заняло шесть часов. Спенс отметил, что в рецепте, судя по всему, указаны неверные пропорции специй к соусу барбекю — после их нанесения его курица не выглядела так, как в рецепте. Тортилья получилась меньше формы. Начинки оказалось так много, что она едва в нее влезла.
Через шесть часов после начала приготовления пиццадилья выглядела вот так:
Однако Спенс не смог проглотить даже маленький кусочек готового блюда:
«Я ожидал, что мне понравится. Но смесь сладкого соуса для барбекю, соуса для пиццы и сметаны с укропом — это действительно одна из самых мерзких вещей, которые я когда-либо ел», — заключил он.