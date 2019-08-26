Пользователь твиттера с ником Helzbolsonaro обнаружил неизвестную ранее пасхалку в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». Ближе к концу картины герои оказываются в хижине Хагрида. Скоро — казнь гиппогрифа по кличке Клювокрыл.

В какой-то момент камера выхватывает испуганную Гермиону. Но что там у нее за спиной? До боли знакомый символ!

Что же это значит? Неужели, Гарри Поттер — поклонник Маркса и Че Гевары? Доказательства не заставили себя долго ждать.

По всей видимости, пасхалку с серпом и молотом оставили в кадре намеренно — слишком удачно все это сложились. А вот из следующего кадра символ, символизирующий единство рабочих и крестьян, уже пропал.

Фанаты давно подозревают Поттера в симпатиях к левым идеям. В 2006 году на сайте FanFiction.net появился короткий очерк о том, как живет мир волшебников после поражения «Мальчика, который выжил». По сюжету, друзья Поттера самостоятельно противостоят тирану Волан-де-Морту и называют друг друга «товарищами». Что еще они могут противопоставить Пожирателям Смерти и их ультраправой повестке?

В другом фанфике коммунистом стал сам Гарри. На летних каникулах он прочитал «Манифест Коммунистической партии» и приехал в школу чародейства и волшебства «совершенно другим человеком»: в ушанке, футболке с Че Геварой и желанием освободить домашних эльфов от гнета. У этого рассказа даже есть аудиоверсия.

sigmazero