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Власти немецкого города Билефельд пообещали миллион евро любому, кто докажет, что их города не существует. Доказательства должны быть неоспоримыми — плюс нужно уложиться до четвертого сентября.

Билефельдский заговор — один из самых известных немецких мемов. Он появился в 1993 году как шутка над сторонниками теорий заговора. Билефельд находится на северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия. Но сторонники билефельдского заговора считают, что на самом деле никакого города там нет. А все, кто это отрицает, просто работает на ЦРУ или покрывает пришельцев.

Шутка стала настолько популярной, что городскому совету пришлось выступать с официальными заявлениями в прессе. Кроме того, над Билефельдом подшучивала даже канцлер Германии Ангела Меркель. Она тоже усомнилась в существовании города.