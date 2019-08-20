Нурсултан Назарбаев ушел на пенсию, чтобы петь и гулять по цветочным полям. Может себе позволить

В марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно объявил об отставке. С тех пор прошло уже несколько месяцев — и, судя по инстаграму, у политика все хорошо. В последнем видео Назарбаев поет написанную им песню (разумеется, она о Казахстане), гуляет среди цветов, задумчиво смотрит в даль и обнимает внуков.

На самом деле прогулки на природе — не единственное, чем занят Назарбаев. В его аккаунте появляются фотографии с деловых встреч и заседаний. Некоторые снимки публикуются с хэштегом #ИзЛичногоАрхиваЕлбасы.