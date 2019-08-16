Американец ушел с работы, чтобы орать на крякву 🦆 Ролики об этом смотрят почти три миллиона человек
У Брендана Баласковитца из Мичигана есть кряква по имени Джерри — и об этом знают его почти три миллиона подписчиков в TikTok. Шесть лет назад он пытался сделать Джерри знаменитым с помощью канала на YouTube, но потерпел фиаско, набрав всего около сотни подписчиков.
Зато сейчас Брендан ушел со своей основной работы, чтобы целиком посвятить себя созданию роликов с Джерри. Типичный рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 9 вечера. Создавать контент Брендану помогают его младшая сестра и 17 питомцев, пишет The Verge.
Формула большинства шуток «величайшего комедийного дуэта ТикТока» такова: Брендан истошно кричит на Джерри, а тот не реагирует на это примерно никак — разве что крякает.
Осторожно! Кричит Брендан действительно громко
За что достается Джерри?
- За ночной перекус
- За езду на пассажирском сидении
- За непонимание правил игры в гольф
- За желание полетать
- За поедание друзей-червяков
Впрочем, это всего лишь постановочные ролики. На самом деле Брендан заботится о Джерри — еще с тех пор, когда тот был маленьким утенком. Когда его просят дать совет о том, как завести утку-питомца, Брендан отвечает: «Не делайте этого. Я не думаю, что из утки получится хороший питомец. Большинство из них улетят или убегут. И большинству из них не хочется иметь дело с людьми. Иногда они ведут себя как двухлетние дети».
Как отмечает The Verge, ролики про крякву — далеко не самое странное, что можно найти на платформе, где верхние строчки в трендах обычно занимают поющие и танцующие люди или мемы про «Зону 51».