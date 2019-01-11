Пользователи сервиса коротких видео Tik Tok начали рисовать портреты на картофелинах. Свои работы они выкладывают под хэштегом #potatoportrait. Для украшения клубней используют косметику, накладные ресницы и парики, — все для того, чтобы сделать картофелину максимально похожей на человека.

Кажется, челлендж начался с экспериментов elona_balasyan. По ее словам, свою картофелину она раскрашивала целых два часа.

Видео стало популярным — и начался #potatoportrait. Так мир увидел Майкла Джексона и XXXTentacion на картофельных клубнях.

Некоторые пытаются добавить в картофельные портреты немного реализма.

Для этого в ход идут подручные средства — например, украшения и даже домашние животные.