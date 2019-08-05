«Инспектор, вы куда уезжаете?» В Тюмени не полиция гоняется за вами, а вы за полицией

Тюменец бросился в пешую погоню за инспектором ГИБДД, нарушавшим правила дорожного движения. Свою пробежку он записал на мобильный телефон. Герой видео, опубликованного местным изданием 72.ru, дважды догонял сотрудника Госавтоинспекции. Оба раза тот игнорировал просьбы остановиться — и просто уезжал.

72.ru

Несмотря на это, упорный тюменец продолжал преследовать инспектора с криками «Стойте, я вас догоню!», «Инспектор, вы куда уезжаете?» и «Вот фитнес, сегодня хороший день для пробежечки!». Когда он догнал нарушителя во второй раз, то заметил, что у сотрудника Госавтоинспекции помимо прочего еще и отсутствует нагрудный жетон. В конце концов инспектор скрылся с места.

«Вот так полиция и работает в городе Тюмени», — заключил главный герой ролика. Позже он обратился в ГИБДД с жалобой, к которой приложил видеозапись погони. В обращении говорится, что инспектор слегка задел его краем бокового зеркала. При этом тюменец попросил не увольнять нарушителя, а объяснить ему, что «нужно на месте разбираться с проблемами, а не прятаться за руководство».

В пресс-службе областной Госавтоинспекции заявили, что попавший на видео инспектор дорабатывал последние дни перед отпуском. В его отношении будет проведена служебная проверка, в ходе которой решится, будут ли привлекать инспектора к дисциплинарной ответственности и к ответственности за нарушение правил дорожного движения.