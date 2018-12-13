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Уверены, что знаете правила дорожного движения? Наш экзамен по теории вождения вы точно провалите! Игра «Медузы»

Госавтоинспекция России решила временно перестать вносить поправки в правила дорожного движения. Руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сказал, что правила стали меняться так часто, что уже «всех замучили и запутали». «Медуза» предлагает читателям пройти тест на знание ПДД. Мы уверены, что его мало кто пройдет без ошибок, потому что все вопросы касаются как раз новых правил — тех, что изменились или появились за последние пару лет.

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