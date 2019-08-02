На Reddit уже два года существует сабреддит /r/HaveWeMet, в котором незнакомые люди притворяются, будто знают друг друга много лет. Они выдумали целый город под названием Лоуэр-Дак-Понд («Нижний утиный пруд») и стали описывать происходящие в нем события от лица его жителей. О жизни Лоуэр-Дак-Понда рассказал The Verge.

Идея /r/HaveWeMet принадлежит пользователю Devuluh. По его словам, он много сидел на Reddit и однажды задумался, существует ли сообщество, в котором участники притворяются, что знакомы друг с другом. «Например, вы пишете пост, и все в комментариях делают вид, что знают вас, и отвечают, ссылаясь на события, которых на самом деле не было», — писал Devuluh в сабреддите r/FindAReddit. Такого сообщества не оказалось, поэтому он сам его создал.

Первыми участниками /r/HaveWeMet стали те, кто увидел пост Devuluh в r/FindAReddit. На следующий день желающих присоединиться к новому сообществу стало так много, что /r/HaveWeMet попал в тренды Reddit. Сейчас в сабреддите 83 тысячи участников, все они притворяются жителями несуществующего города Лоуэр-Дак-Понд. Примерно столько же людей живет в реальном городе Су-Сити, штат Айова, отмечает The Verge.

В Лоуэр-Дак-Понде все, как в жизни. Там есть железнодорожный вокзал, университет, библиотека, мастерская по ремонту компьютеров, студия йоги, несколько церквей, множество кафе и ресторанов (а рядом — национальный парк). В горожанах числятся Ivan Ivanovich, Bratva Leader и синоптик Джон Лив, который каждый день сообщает прогноз погоды в Лоуэр-Дак-Понде. Он стал таким популярным, что начал продавать собственный — реально существующий! — мерч.

Новички, только появившиеся в Лоуэр-Дак-Понде, обычно немного рассказывают о себе. Например, две недели назад под мостом возле городского кладбища поселился исследователь паранормальных явлений по имени Родс. Впрочем, узнают жители не только о прибывших в город, но и об ушедших. «Я только что умер. Кто-нибудь может зайти ко мне домой и почистить историю браузера», — написал недавно один из жителей.

Лоуэр-Дак-Пондом управляет мэр, который ежегодно избирается на новый срок. Последние выборы прошли в 2018 году. На них победил лось Брюс, обошедший хорька Фрейзера, бактерию Боба и иву по имени Ива. До лося Брюса мэром был альпака Улисс, который возглавлял Лоуэр-Дак-Понд на протяжении двух сроков. Благодаря своим достижениям Улисс попал в музей городской истории.

Вот самые громкие новости в Лоуэр-Дак-Понде за последний месяц:

депутата избили до смерти антикварными фарфоровыми куклами

неизвестная девушка станцевала тверк на ступеньках мемориала в память о войне за независимость США

большое пианино перегородило проезд по улице

в городе предложили не использовать букву «K» на вывесках и не бросаться фруктами.

Конечно же, в Лоуэр-Дак-Понде есть свои законы. Первый из них — никогда не разрушать иллюзию знакомства. Для тех, у кого бывают с этим проблемы, существует сабреддит /r/HaveWeMeta, где пользователи /r/HaveWeMet обсуждают правила взаимодействия. Там можно найти вопросы о том, что делать, если кто-то начал притворяться членом твоей семьи, а тебе это не нравится; стоит ли удалять посты про секс с несовершеннолетними; где конкретно находится Лоуэр-Дак-Понд и кто его основатель.

«Интересно смотреть, как люди взаимодействуют, когда нет никакой предыстории — только пост и знание, что все происходит в маленьком городе, где все знакомы друг с другом», — заявил The Verge «синоптик Джон Лив».

Ольга Корелина