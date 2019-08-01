Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему». В новых сериях будут распутывать убийство одного из героев

Netflix выложил трейлер третьего сезона «13 причин почему». Это подростковая драма, первый сезон которой основывался на одноименной книге Джея Эшера. Главные герои сперва разбирались, кто больше виноват в самоубийстве их одноклассницы, а после судились друг с другом. Сценарии второго и третьего сезонов — уже самостоятельные произведения, написанные сценаристами шоу.

Netflix

В новых эпизодах расскажут об убийстве одного из героев предыдущих сезонов. В трейлере утверждается, что сделать это мог кто угодно — у каждого были на то свои причины.

Все серии третьего сезона «13 причин почему» выйдут на Netflix 23 августа.