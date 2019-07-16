Стриминговый сервис Netflix удалил из первого сезона сериала «13 причин почему» сцену самоубийства героини Ханны Бейкер (Кэтрин Лэнгфорд). Изменения внесли перед выходом третьего сезона шоу, намеченного на лето 2019 года, сообщается в твиттере Netflix.

В сообщении сервиса отмечается, что сериал «13 причин почему» подтолкнул многих молодых людей к обсуждению таких тем, как депрессия и суицид, и к тому, что они попытались получить помощь. Netflix решил удалить сцену самоубийства, посоветовавшись с медицинскими экспертами, продюсерами и создателем телешоу Брайаном Йоркеем.

Из сериала вырезали трехминутную сцену, показанную в середине финального эпизода первого сезона. В ней Ханна Бейкер стоит перед зеркалом, затем садится в ванну и совершает самоубийство. Как отмечает The Hollywood Reporter, в отредактированном эпизоде показано лишь, как Ханна стоит перед зеркалом, после чего зрители видят реакцию ее родителей на суицид.

Сцену критиковали после выхода первого сезона «13 причин почему» в марте 2017 года. Спустя месяц после этого в США зафиксировали самый высокий уровень подростковых самоубийств за пять лет.

«13 причин почему» рассказывает историю подростков из Калифорнии, которые пытаются разобраться в самоубийстве их одноклассницы Ханны Бейкер. Перед смертью 17-летняя девушка оставила аудиокассеты, на которых рассказала о том, что привело к суициду. Сериал основан на одноименном романе Джея Эшера 2007 года.