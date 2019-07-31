«За демократию, пусть только совесть останется» Вышел трейлер криминальной драмы о 1990-х «Бык». Она получила главный приз «Кинотавра»

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер криминальной драмы «Бык» Бориса Акопова. Фильм получил две награды на «Кинотавре» — Гран-при и приз за операторскую работу.

«Бык». Трейлер SonyPicturesRU

Действие картины разворачивается в 1990-е годы в Подмосковье. Главный герой — лидер банды Антон Быков по прозвищу «Бык» — после «стрелки» попадает в милицию, откуда его вызволяет местный криминальный авторитет. Взамен он просит Быкова об услуге, которая оборачивается для героя еще большими неприятностями.

«Бык» — дебютный фильм режиссера Бориса Акопова, который до кино занимался балетом. Картина выйдет в российский прокат 22 августа.