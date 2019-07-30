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«Давно ли мы живем на этой скале? Пять недель? Два дня?» Вышел трейлер хоррора «Маяк» с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном
Источник: Meduza
Компания A24 опубликовала первый трейлер хоррора Роберта Эггерса «Маяк». В фильме снялись Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон — они играют смотрителя маяка и его молодого помощника, живущих на скалистом острове. Герои сходят с ума от безделья и одиночества — жуткая погода, алкоголь и страшные воспоминания превращают их дружбу в ненависть.
Фильм снят на черно-белую пленку 35 мм для узкого экрана. Это вторая работа Роберта Эггерса, получившая приз ФИПРЕССИ в рамках двухнедельника режиссеров на Каннском фестивале в 2019 году. Первый фильм автора — хоррор 2015 года «Ведьма» — высоко оценили и критики, и фанаты жанра.
В США картина выйдет в прокат 18 октября. О том, покажут ли фильм в российских кинотеатрах, пока ничего не известно.