шапито
В твиттере обсуждают возмутительное видео о терпении. Ох, как же оно бесит!
Источник: Meduza
Пользовательница твиттера Iilqueer опубликовала возмутительное видео, которое многих привело в бешенство. Формально там нет ничего предосудительного — в ролике никого не бьют и не оскорбляют.
На записи вообще мало что происходит: художница из Австралии Полина Брайт (на самом деле это ее видео) просто ме-е-едленно закрашивает маркером прямоугольник с надписью «Мое терпение». Процесс закраски завораживает и даже слегка успокаивает. А вот финал… впрочем, смотрите сами! Но мы предупреждаем — от концовки и правда очень легко взбеситься.
А вот видео для тех, кому нужно успокоиться.