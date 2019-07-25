Художница Таня Задорожняя запустила сайт с ответами на вопрос «Какая муха тебя укусила?» Мухи там самые разные — от мухи-мерзлюна («Закройте окно, дует») до мухи «эс как доллар» («Ви галочкой»). Чтобы узнать точнее, нужно зайти на сайт и нажать кнопку «Тыц». Если результат вас не устроил, можно нажать еще раз — и выбрать другую, более подходящую муху. «Медуза» с разрешения автора публикует нескольких мух, которые могут вас укусить.

Таня Задорожняя

Таня Задорожняя

Таня Задорожняя

Таня Задорожняя

Таня Задорожняя

Таня Задорожняя