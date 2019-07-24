Видеомонтажер Зак Кинг сбегает от охранника с помощью нарисованной лестницы. Бэнкси есть чему поучиться!

Зак Кинг — знаменитый американский видеомонтажер, выпускающий короткие ролики. Кинг с помощью магии монтажа ломает все мыслимые законы физики. Например, в одном из видео Кинг «выкручивает» солнце — и как лампочку заменяет на другое!

В своем последнем видео монтажер предстал в образе уличного художника, который сбегает от охранника благодаря собственному рисунку. В ролике Кинг работает над «Девочкой с воздушным шаром» (это граффити Бэнкси). Как только его замечают, монтажер убегает по нарисованной лестнице. «Вот так я избегал наказания все эти годы», — подписал он в своем посте в инстаграме.

А вот другие работы видеомонтажера.