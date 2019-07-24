Для Олимпиады-2020 изготовят медали из переработанной техники. Вот как они выглядят (красиво!)

Kimimasa Mayama / EPA / Scanpix / LETA

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио показали дизайн медалей, которые получат участники соревнования. На лицевой стороне, как и все последние годы, изображена древнегреческая богиня Ника со стадионом Панатинаикос на заднем плане. А на обратной — эмблема игр в Токио вместе с олимпийскими кольцами. Автор дизайна — японец Дзюнити Каваниси.

Kimimasa Mayama / EPA / Scanpix / LETA

Награды будут частично сделаны из переработанных телефонов, планшетов, ноутбуков и других электронных устройств. Для их переработки было собрано почти 79 тонн техники.

Tokyo 2020

Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.