шапито
Фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила, что не будет участвовать в Олимпиаде-2020. Кое-кто ей поверил, хотя Олимпиада — летняя!
Источник: Meduza
Цитаты
- «Туктамышева приняла решение не участвовать в Олимпиаде-2020»
- «Фигуристка Туктамышева официально объявила о пропуске Олимпиады-2020»
- «Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио»
- «Елизавета Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио»
Так 16 июля российские издания написали о шутливом твите российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Вот он:
Вы тоже поверили? Зря, не расстраивайтесь! Туктамышева — фигуристка. А следующие Олимпийские игры — летние. То есть фигурное катание даже не входит в список представленных там видов спорта. Туктамышева и так бы не участвовала в Олимпиаде-2020.
Не все издания поняли шутку. Некоторые просто добавили пояснения в самый последний абзац (возможно, уже после публикации материала), а заголовки оставили как есть.
А как отреагировали в соцсетях?
Одни поверили…
… другие начали что-то подозревать…
… а третьи предложили посоревноваться в других видах спорта!