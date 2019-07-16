Geoff Robins / AFP / Scanpix / LETA

Цитаты

Так 16 июля российские издания написали о шутливом твите российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Вот он:

Вы тоже поверили? Зря, не расстраивайтесь! Туктамышева — фигуристка. А следующие Олимпийские игры — летние. То есть фигурное катание даже не входит в список представленных там видов спорта. Туктамышева и так бы не участвовала в Олимпиаде-2020.

Не все издания поняли шутку. Некоторые просто добавили пояснения в самый последний абзац (возможно, уже после публикации материала), а заголовки оставили как есть.

А как отреагировали в соцсетях?

Одни поверили…

… другие начали что-то подозревать…

… а третьи предложили посоревноваться в других видах спорта!