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«Знаешь, что у меня в руках? Абсолютная власть». Вышел первый трейлер «Екатерины Великой» с Хелен Миррен в роли императрицы
Источник: Meduza
Телеканал HBO опубликовал трейлер англо-американского мини-сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в роли императрицы Екатерины II. Шоу выглядит как «Карточный домик» XVIII века.
«Екатерина Великая» расскажет о последних годах правления императрицы. В сериале покажут в том числе и ее роман с Григорием Потемкиным, которого сыграл Джейсон Кларк («Самый пьяный округ мира»).
- Режиссером четырехсерийного фильма стал Филип Мартин, снявший сериал «Корона» о жизни Елизаветы II. Автор сценария — Найджел Уильямс. Он также работал над сериалом «Елизавета I» с Хелен Миррен в главной роли.
- Хелен Миррен неоднократно играла монархов. На ее счету — роли британских королев Шарлотты, Елизаветы I и Елизаветы II. За последнюю роль она получила «Оскар».
- Премьера «Екатерины Великой» состоится уже этой осенью.
Бонус. Вот так выглядит логотип сериала
Кажется, авторы «Екатерины Великой» не читали колонку редактора английской «Медузы» Кевина Ротрока о том, как нелепо выглядит замена латиницы на кириллицу в английских словах.