«Знаешь, что у меня в руках? Абсолютная власть». Вышел первый трейлер «Екатерины Великой» с Хелен Миррен в роли императрицы

Телеканал HBO опубликовал трейлер англо-американского мини-сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в роли императрицы Екатерины II. Шоу выглядит как «Карточный домик» XVIII века.

«Екатерина Великая» расскажет о последних годах правления императрицы. В сериале покажут в том числе и ее роман с Григорием Потемкиным, которого сыграл Джейсон Кларк («Самый пьяный округ мира»).

HBO

Режиссером четырехсерийного фильма стал Филип Мартин, снявший сериал «Корона» о жизни Елизаветы II. Автор сценария — Найджел Уильямс. Он также работал над сериалом «Елизавета I» с Хелен Миррен в главной роли.

Хелен Миррен неоднократно играла монархов. На ее счету — роли британских королев Шарлотты, Елизаветы I и Елизаветы II. За последнюю роль она получила «Оскар».

Премьера «Екатерины Великой» состоится уже этой осенью.

Бонус. Вот так выглядит логотип сериала

Кажется, авторы «Екатерины Великой» не читали колонку редактора английской «Медузы» Кевина Ротрока о том, как нелепо выглядит замена латиницы на кириллицу в английских словах.